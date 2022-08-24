Канберра, , 13:17 — REGNUM По данным полиции Нового Южного Уэльса, в 2022 году жители Австралии ежемесячно теряют из-за действий злоумышленников около 41 миллиона австралийских долларов (28,4 млн долларов США). Об этом 24 августа сообщил телеканал Nine News.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

За последний год полицейские службы ScamWatch, ReportCyber, а также 12 финансовых и государственных учреждений сообщили об общих совокупных убытках на сумму более 2 миллиардов австралийских долларов (1,4 млрд долларов США).

По данным полиции, телефонные звонки и текстовые сообщения являются наиболее распространённым методом, используемым мошенниками для получения средств.

В то же время 660 миллионов мошеннических звонков были заблокированы с тех пор, как в декабре 2020 года были введены новые правила, требующие от телекоммуникационных компаний обнаруживать, отслеживать и блокировать мошеннические звонки.