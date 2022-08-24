Канберра, 24 августа 2022, 13:17 — REGNUM По данным полиции Нового Южного Уэльса, в 2022 году жители Австралии ежемесячно теряют из-за действий злоумышленников около 41 миллиона австралийских долларов (28,4 млн долларов США). Об этом 24 августа сообщил телеканал Nine News.

Телефонный мошенник
Телефонный мошенник
(сс) bssmadeit

За последний год полицейские службы ScamWatch, ReportCyber, а также 12 финансовых и государственных учреждений сообщили об общих совокупных убытках на сумму более 2 миллиардов австралийских долларов (1,4 млрд долларов США).

По данным полиции, телефонные звонки и текстовые сообщения являются наиболее распространённым методом, используемым мошенниками для получения средств.

В то же время 660 миллионов мошеннических звонков были заблокированы с тех пор, как в декабре 2020 года были введены новые правила, требующие от телекоммуникационных компаний обнаруживать, отслеживать и блокировать мошеннические звонки.