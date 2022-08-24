Заринск, Алтайский край, , 12:51 — REGNUM По итогам VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023–2024 годах, одним из победителей стал Заринск, представивший концепцию развития первого в городе парка культуры и отдыха «Прометей», сообщает сайт правительства Алтайского края.

Концепция развития первого в Заринске парка культуры и отдыха «Прометей» Сайт Алтайского края

«Это уже шестой конкурс проектов по благоустройству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С 2018 года, с начала проведения первого конкурса, заявлено порядка 2000 проектов из 83 субъектов. Отобрано большое количество проектов. И в отборе активное участие принимают жители. В этом году поступило 280 заявок из 75 регионов. Победителями стали 160 проектов. Каждому победителю полагается премия от 70 до 95 миллионов рублей», — пояснил вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин.

Как пояснили в алтайском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, одобренная конкурсная заявка Заринска предусматривает создание парка на площади почти в пять гектаров.

Предложенные проектные решения позволят организовать общественное пространство как место с уникальным образом и развитой повседневной и событийной программой, ориентированной на все категории жителей Заринска. Для этого в проекте используют разнообразный набор площадок и объектов — от детских горок до тренажеров для людей пожилого возраста, от площадок для повседневных практик (выгул собак, тихий отдых) до событийных площадок (сцена, площадь перед кафе).

«После подписания соглашения с Минстроем России уже в текущем году начнется подготовка к реализации в 2023 году проекта создания парковой зоны. Характерный рельеф и сильный ветер на территории в проекте из недостатков превращаются в особенности. Так, склон используется для размещения амфитеатра, детских горок, а ветер — в инсталляции «ветровая флейта».

Дополнительный климатический комфорт достигается при помощи системы холмов и кустарников, экранирующих ветер. Благодаря победе в конкурсе Заринск получит на реализацию этих мероприятий 85 миллионов рублей», — отметила начальник отдела региональных программ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Ольга Глушкова.

Данное событие в своем телеграм-канале 24 августа прокомментировал рукоаодитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислава Вакаев:

«Самый молодой город Алтайского края получит 85 миллионов рублей на создание парка культуры и отдыха «Прометей» площадью почти пять гектаров. Учитывая, что до сих пор у Заринска не было своего парка, это великолепная новость. Поздравляю заринчан с этой победой! Но она также должна послужить стимулом для действий со стороны администраций других городов нашего края. Ведь до сих пор ни одна попытка наших земляков попасть в число призеров этого весьма представительного конкурса Минстроя не увенчалась успехом.

Хотя соседние регионы уже научились готовить проекты, способные побеждать. Так, например, в этом году сразу 5 городов Кузбасса получат современные парки благодаря этому конкурсу. Получали средства для строительства парков и Новосибирская, и Томская области. И вот долгожданная победа алтайского города. Необходимо изучить этот опыт и постараться транслировать его другим городам нашего края. Нельзя упускать возможность привлечь дополнительные средства федерального бюджета для создания комфортной среды жизни наших земляков».

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» к 2024 году планируется полностью благоустроить парк культуры и отдыха «Изумрудный», где в советские времена был красивейший пруд. Работы ещё не закончены, но уже сейчас там наблюдается аншлаг — востребованность парка стала видна, что называется, «невооружённым глазом». Вакаев является общественным куратором данного проекта.

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