Москва, , 12:50 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров в России на сегодняшний день в три раза меньше по сравнению с 2021 годом. Об этом в ходе совещания по лесным пожарам заявил президент РФ Владимир Путин.

Лесной пожар U.S. Forest Service

«В целом по стране на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем в прошлом году — в 2,8 раза. Между тем из-за аномальных погодных условий в ряде регионов европейской части страны сегодня ситуация сложная, прежде всего речь идет о природных пожарах в Рязанской области», — сказал Путин.

При этом он выразил сожаление в связи с продолжением распространения лесных пожаров в Рязанской области.