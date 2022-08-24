Стокгольм, , 13:15 — REGNUM Лидер Зелёных Мэрта Стеневи хочет, чтобы Социал-демократы, Центристы, Левые и её собственная партия этой осенью сформировали чёткую правительственную базу поддержки в риксдаге, чтобы в стране было правительство, которое может рассчитывать на большинство в парламенте. В интервью газете DN от 24 августа она заявила, что разочарована тем, что премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон так и не удалось объединить все четыре партии.

Мэрта Стеневи Mp.se

«У нас постоянный контакт с другими партиями, но я хотела бы, чтобы мы сели за стол переговоров. Мы обязаны двигаться вперёд в этом обсуждении … Уже давно пора объединиться», — заявила Стеневи.

Напомним, что ранее лидер Левых Нуши Дадгостар выдвинула «абсолютное» требование о необходимости, чтобы её партия попала в правительство Швеции, чего пообещали не допустить Центристы. Более того, лидер левой правительственной альтернативы Магдалена Андерссон в своих последних комментариях заявила, что дорога для Левых в правительственную канцелярию закрыта.

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