Осмотренных скопом пациентов в Якутске пригласят на повторный приём
Якутск, 24 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева сочла неприемлемой ситуацию с массовым медосмотром людей в Якутской городской больнице №3. Пациентов пригласят на повторный, уже индивидуальный, приём к врачу, сообщил телеграм-канал заместителя правительства РФ Ольги Балабкиной.
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Жители Якутии в соцсетях отмечают, что такие действия врача — результат оптимизации в системе здравоохранения республики.
«Этим людям походу нужно просто справку получить, чтобы не ждать несколько часов, вот и готовы на всё, лишь бы выбраться из бюрократического ада», — считает пользователь с ником Platon Stepanov.
«Вы уж лучше кошмарьте руководство, которое ставки узких специалистов сократило, что оставшиеся не могут справиться с нагрузкой», — отметил Leonid.
«Дооптимизировались, что теперь узких специалистов не хватает, к обычным терапевтам очередь недельная, чтобы взять направление к другому врачу. Потом ещё 10-14 дней ждать когда очередь подойдёт. Но врач может заболеть, уйти в отпуск или куда-нибудь его отправят. Я так более полгода не могла попасть к аллергологу. Тоже самое с пульмонологом в этой 3-й поликлинике», — отметила Снежная.
Некоторые считают, что врачу необходимо выписать премию за новаторство. Якутяне также переживают, что теперь этого врача сократят, и очереди к специалистам станут ещё больше.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Якутске врач одной из поликлиник вынуждена была одновременно осмотреть более десяти пациентов, которые столпились в её кабинете. Начато служебное расследование.