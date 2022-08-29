Ново-Огарево, Московская область, 29 августа, 2022, 22:00 — ИА Регнум. В ряде регионов России складывается сложная ситуация с природными пожарами. Леса горят в Рязанской и Нижегородской областях, Марий Эл, Коми, Якутии, Ханты-Мансийском АО, Красноярском крае и других регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

24 августа президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросу ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ. Он призвал принять все необходимые меры по тушению возгораний и минимизации ущерба. Важными он назвал меры по защите людей, природы.

Подробности о природных пожарах в регионах России читайте в трансляции ИА REGNUM.