Стокгольм, 24 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Социал-демократы находятся у власти в Швеции уже восемь лет. За это время организованный криминал успел встать во весь рост, а случаи стрельбы в стране год за годом бьют рекорды. В этой связи неудивительно, что главным вопросом, по которому на появившуюся в ночь на 24 августа в студии телеканала SVT премьер-министра Магдалену Андерссон было оказано колоссальное давление со стороны ведущих, стала борьба с ОПГ.

U.S. Department of State Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

«Очевидно, мы сделали недостаточно для того, чтобы сломить сегрегацию и помешать молодым людям стать преступниками», — призналась премьер-министр.

По словам Андерссон, причиной этому является сочетание обширной миграции и того факта, что в Швеции не было достаточно хорошей политики по интеграции.

«У нас была более жёсткая миграционная политика, когда в стране было социал-демократическое правительство, и она была значительно либерализована при правительстве [Фредрика] Райнфельдта», — заявила Андерссон, признав, что можно было бы сделать больше даже при кабинетах министров, которые контролировала её собственная партия.