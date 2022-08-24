Пермь, 24 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Из Пермского края в Азербайджан незаконно вывезено более 600 кубометров пиломатериалов хвойных пород. Стоимость контрабандной древесины составила около стоимостью около 5 млн рублей, сообщает пресс-служба Пермской таможни.

ccharmon Древесина

Факт контрабанды выявили таможенники совместно с сотрудниками УФСБ Прикамья. Возбуждено два уголовных дела.

Экспортер указал на таможне недостоверную информацию о сделке с древесиной и происхождении пиломатериалов. За незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере нарушителю грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.