Москва, , 12:47 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал задержание бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Свою позицию он изложил в передаче «Полный контакт».

Владимир Соловьёв Kremlin.ru

«Очевидно. что человек наговорил столько, что был бы… Он видно решил, что ему всё можно. Он долго глумился над нами», — заявил Соловьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-чиновника задержали утром 24 августа. Силовики пришли к нему домой. Затем с его участием были проведены обыски в его квартире и в музее «Невьянская икона».

Ройзману грозит три года колонии. Его подозревают в публичной дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации.

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