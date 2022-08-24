Санкт-Петербург, 24 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Число уличных точек по продаже шавермы сократилось в Петербурге на 35%. Об этом 24 августа сообщает агентство по аренде коммерческой недвижимости KNRU, передаёт «Деловой Петербург».

Александра Просвирникова ИА REGNUM Петербургская шаверма

В Северной столице, по состоянию на начало августа 2022 года, работают 5,9 тыс. точек общественного питания. К ним не относятся кафе и рестораны, лишь киоски, ларьки, кондитерские и другие. Относительно марта текущего года количество точек с шавермой снизилось на 35%. Теперь насчитывается 1253 таких места.

При этом предприниматели стали чаще открывать точки по продаже мучных изделий. Среди них пышечные и блинные. Однако шаверма продолжает лидировать на рынке стрит-фуда.