Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM В одном из водоёмов Санкт-Петербурга обнаружили тело Анастасии Кочервей, в прошлом участницы телешоу «Дом-2». Как стало известно телеканалу «360», у девушки, недавно перебравшейся из Краснодара в Северную столицу, были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Утопление

По данным источника, Анастасия Кочервей исчезла, а вскоре её тело нашли в реке. Из Краснодара в Петербург вызвали мать девушки для опознания тела.

Одна из подруг покойной рассказала, что в Москве Анастасию якобы «преследовал какой-то мужчина и хотел с ней расправиться», кроме того, девушке требовалось лечение от алкогольной и наркотической зависимости, деньги на которое пытались собрать друзья Анастасии.

По словам подруги, Кочервей выходила на связь с ней несколько недель назад — «тусила в Питере, выглядела нормально».

Правоохранительные органы Петербурга пока не сообщали о возможных криминальных причинах смерти девушки.