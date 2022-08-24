Москва, 24 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Риски ухудшения ситуации с лесными пожарами существуют не только на европейской территории России, но и на Дальнем Востоке. Об этом в ходе совещания по лесным пожарам заявил президент РФ Владимир Путин.

skeezy Лесной пожар

«При этом риски ухудшения ситуации сохраняются не только на европейской части страны, но и в отдельных регионах Дальнего Востока, где пожароопасная ситуация традиционно сложная», — сказал Путин.

В этой связи он попросил руководство субъектов РФ и МЧС «взять ситуацию на особый контроль».