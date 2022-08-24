Ставрополь, 24 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Ставропольский край отправил очередную партию гуманитарного груза для российских военнослужащих. Акцию «Солдатский привал» организовали волонтеры Белгородской области. Ставрополье уже не первый раз участвует в ней.

Денис Абрамов, ИА REGNUM Гуманитарная помощь

В грузовиках пять тонн груза, в том числе продукты питания, предметы личной гигиены, другие необходимые в солдатском быту вещи. Благодаря проведению этой акции каждый военнослужащий может прийти на территории развернутого стационарного пункта, где его вкусно накормят, он сможет привести себя в порядок, взять с собой необходимые вещи.

«Сегодня вторая отправка гуманитарной помощи в Белгородскую область. Это так называемой борщевой набор, картошка, лук, свекла. Тушенка, консервы, также средства личной гигиены, одноразовая посуда, макароны, крупы, вода», — приводит ГТРК «Ставрополье» слова исполнительного секретаря ставропольского отделения партии «Единая Россия» Алексея Зимина.

Напомним, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ранее заявил, что Ставропольский край будет еженедельно отправлять в Донбасс в рамках акции «Солдатский привал» 20 тонн гуманитарного груза для поддержки российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.