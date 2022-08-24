Ставрополье отправило очередную фуру с грузом для «Солдатского привала»
Ставрополь, 24 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Ставропольский край отправил очередную партию гуманитарного груза для российских военнослужащих. Акцию «Солдатский привал» организовали волонтеры Белгородской области. Ставрополье уже не первый раз участвует в ней.
В грузовиках пять тонн груза, в том числе продукты питания, предметы личной гигиены, другие необходимые в солдатском быту вещи. Благодаря проведению этой акции каждый военнослужащий может прийти на территории развернутого стационарного пункта, где его вкусно накормят, он сможет привести себя в порядок, взять с собой необходимые вещи.
Напомним, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ранее заявил, что Ставропольский край будет еженедельно отправлять в Донбасс в рамках акции «Солдатский привал» 20 тонн гуманитарного груза для поддержки российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.