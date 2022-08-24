Стокгольм, 24 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Социал-демократы хотят увеличить количество призывников в Швеции до 10 000 человек. При этом 8000 призывников является заявленной промежуточной целью на 2025 год. Об этом 24 августа сообщила радиостанция SR.

U.S. Secretary of Defense Министр обороны Швеции Петер Хультквист

«Речь идёт об укреплении организации коллективной обороны и, прежде всего, сухопутных сил», —заявил в эфире радиостанции министр обороны Швеции Петер Хультквист.

В интервью он также упомянул о налоге на непредвиденные расходы, который партия хочет ввести и который будет финансировать предстоящие инвестиции в обороноспособность страны.

Журналисты напоминают, что цифра в 10 000 призывников ниже целевых показателей многих правых партий: Шведские демократы хотят видеть 25 000 призывников, поставленных под ружьё, тогда как Либералы говорили о 15 000, а Христианские демократы — о 12 000.