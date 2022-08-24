Сеул, 24 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Во втором квартале в Южной Корее на свет появились 59,9 тыс. младенцев, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Василии Пукирев. Неравный брак (фрагмент)

Согласно опубликованным данным, это самый низкий показатель за второй квартал с 1981 года, когда впервые начали сбор статистических данных.

Суммарный коэффициент рождаемости составил 0,75, что на 0,07 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число смертей увеличилось на 20,5% в годовом исчислении, до 90 406.

Между тем в стране было зарегистрировано 47,7 тыс. браков, что на 1,1% меньше, чем во втором квартале 2021 года. Число разводов в Южной Корее сократилось на 11,7%, до 23 156 случаев.

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