В Южной Корее уменьшилось количество браков и разводов
Сеул, 24 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Во втором квартале в Южной Корее на свет появились 59,9 тыс. младенцев, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.
Согласно опубликованным данным, это самый низкий показатель за второй квартал с 1981 года, когда впервые начали сбор статистических данных.
Суммарный коэффициент рождаемости составил 0,75, что на 0,07 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Число смертей увеличилось на 20,5% в годовом исчислении, до 90 406.
Между тем в стране было зарегистрировано 47,7 тыс. браков, что на 1,1% меньше, чем во втором квартале 2021 года. Число разводов в Южной Корее сократилось на 11,7%, до 23 156 случаев.
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