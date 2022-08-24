Чебоксары, 24 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Чувашии подали иск в отношении министерства природных ресурсов из-за распоряжения о прекращении права добычи кирпичных глин. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

С иском в суд вышло общество «Алатырский кирпичный завод». Ответчиком является министерство природных ресурсов и экологии Чувашии.

Истец просит суд отменить распоряжение от 16 мая 2022 года о прекращении «права пользования недрами по лицензии на право пользования недрами […], выданной с целевым назначением и видами работ — на добычу кирпичных глин Басурманского участка Алатырского месторождения для производства изделий строительной керамики».

Арбитражный суд Чувашии принял заявление и возбудил производство по делу, назначив предварительное судебное заседание на 24 августа.

Отметим, что в Чувашии на 1 января 2022 года зарегистрировано 208 месторождений полезных ископаемых, имеющих промышленное значение, в том числе 67 и 68 — соответственно кирпично-черепичного сырья и строительных песков.