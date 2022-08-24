Архангельск, , 12:44 — REGNUM Для 27 детей из Донбасса и территорий бывшей УССР учебный год начнется в школах Архангельской области, сообщает региональное правительство.

В школу Admoblkaluga.ru

Собрать их в школу семьям помогают представители правительства региона и администраций муниципальных образований.

«На сегодня 27 детей, приехавших вместе с семьями с территорий Донбасса и Украины, готовятся начать новый учебный год в школах Поморья. Безусловно, поддержка этих ребят — наша общая задача. При этом важно обратить внимание на адаптацию детей к образовательному процессу, к их интеграции в школьные коллективы», — отметила заместитель министра образования Архангельской области Юлия Ковалева.

Всего в этом году за парты архангельских школ сядут почти 124 тысячи юных северян, из которых порядка 13 тысяч детей — это первоклассники.

Как сообщало ИА REGNUM, около 2,7 тысяч школьников из Донбасса сядут за парты в Ростовской области.