Архангельск, 24 августа 2022, 12:44 — REGNUM Для 27 детей из Донбасса и территорий бывшей УССР учебный год начнется в школах Архангельской области, сообщает региональное правительство.
Собрать их в школу семьям помогают представители правительства региона и администраций муниципальных образований.
Всего в этом году за парты архангельских школ сядут почти 124 тысячи юных северян, из которых порядка 13 тысяч детей — это первоклассники.
Как сообщало ИА REGNUM, около 2,7 тысяч школьников из Донбасса сядут за парты в Ростовской области.