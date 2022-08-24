Москва, 24 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Китай и некоторые другие страны Азии смогли значительно нарастить импорт энергоресурсов из РФ, чему способствовали переориентация российской продукции с европейского рынка на азиатский, а также предоставленные дисконты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал информацию о том, что Китай с конца февраля 2022 года нарастил закупки нефти, газа и угля из России, но сократил импорт никеля и меди.

Aleqt.com Никель

«Касательно падения импорта цветных металлов, прежде всего востребованных на китайском рынке никеля и меди, можно выделить целую группу причин: в первую очередь это негативные тенденции на китайском рынке и значительное укрепление курса рубля, которое сделало продукцию российских производителей менее конкурентоспособной в сравнении с китайской», — сказал Файншмидт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, поставки российского угля в Северо-Восточный Китай растут высокими темпами.