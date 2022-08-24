Москва, 24 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели главы администрации посёлка Михайловка Запорожской области Ивана Сушко. Об этом сообщает 24 августа пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Из имеющихся данных следует, что автомобиль с Иваном Сушко был подорван. Бомба, предположительно, находилась под сиденьем машины.

Бастрыкин также запросил доклад о первоначальных следственных действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, после взрыва автомобиля Сушко доставили в больницу в критическом состоянии, где он скончался.

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