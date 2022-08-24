Канберра, 24 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. По данным Австралийского статистического бюро, более 3,5 миллиона жителей Австралии подвергались насильственным действиям, состоя в любовных отношениях с другим человеком. Об этом 24 августа сообщил телеканал Nine News.

Цитата из х/ф «Все о мужчинах». реж. Михаил Жерневский, Леонид Марголин. 2016. Россия Выяснение отношений

По оценкам, 2,2 миллиона взрослых женщин (23%) и 1,4 миллиона взрослых мужчин (16%) подвергались эмоциональному насилию со стороны партнёра в тот или иной момент, начиная с 15-летнего возраста.

«Люди, которые с большей вероятностью испытают эмоциональное насилие со стороны партнера, это родители-одиночки, люди с умственной или психологической инвалидностью, а также те, кто испытывает финансовый стресс», — сказал журналистам руководитель одного из отделений Австралийского статистического бюро Уилл Милн.