Москва, 24 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Борьба с лесными пожарами на всём европейском континенте требует привлечения ресурсов. Об этом в ходе совещания по лесным пожарам заявил президент РФ Владимир Путин.

10.mchs.gov.ru Лесной пожар

«Борьба с ними [лесными пожарами], учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек и других факторов, практически по всему континенту идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов», — сказал Путин.

Он напомнил, что российские власти регулярно уделяют внимание ситуации с лесными пожарами и принимают необходимые системные решения с выделением средств: «Мы и в начале опасного пожарного сезона встречались и выделяли эти решения в мае текущего года, утверждены показатели кардинального сокращения количества и площади лесных пожаров».