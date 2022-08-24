Курск,
24 августа 2022, 12:42 — REGNUM Губернатор Роман Старовойт поддержал инициативу сделать 23 августа, день победы в Курской битве, нерабочим днем в Курской области с 2023 года. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Битва на Курской дуге»
Алексей Банников © ИА REGNUM
«С такой инициативой выступили ветеранские организации и региональное отделение партии «Единая Россия». Это будет день памяти подвига наших предков, дань уважения всем, кому мы обязаны победой в Курской битве.
Надеюсь, депутаты всех фракций областной Думы одобрят предложение», — написал Старовойт.
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