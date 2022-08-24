Париж, 24 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Эммануэль Варгон, новый глава комиссии по регулированию энергетики (CRE) во Франции, объявляет, что газохранилища в стране заполнены на 88%, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Заполнение чуть выше 88%, что вполне правильно. Это лучше, чем у наших европейских соседей. Мы стремимся к 100-процентному заполнению газохранилищ в начале зимы», — объясняет бывший министр жилищного строительства.

Французам также рекомендуется сократить потребление энергии.

«Мы должны быть очень осторожны. Российский газопровод снова остановлен на техническое обслуживание. Французская команда крупных игроков в энергетике действительно делает все возможное, чтобы мы могли пережить зиму в хороших условиях, с точки зрения цен и надежности поставок. Впоследствии, если компании потребляют меньше, если мы немного выключим свет в супермаркетах, все пойдет лучше. Каждый должен принять участие», — пояснила Эммануэль Варгон.

Как сообщало ИА REGNUM, потребители природного газа во Франции, пользующиеся регулируемыми тарифами, с 1 сентября будут продолжать платить ту же цену, что и в прошлом году.