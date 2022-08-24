Саратов, , 12:55 — REGNUM В программу капитального ремонта вошли 19 школ Саратовской области. На полное обновление своей материально-технической базы учреждения получили до 120 млн рублей. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин 24 августа потребовал при ремонте школ отказаться от «штурмовщины».

Ремонт школы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Он отметил, что именно качественный ремонт школ является приоритетным, не стоит пытаться завершить работы к наступлению нового учебного года.

«Прошу предотвратить на объектах темы, связанные со «штурмовщиной». Есть технологические процессы, которые должны быть соблюдены. Проанализируйте все школы. Там, где ремонт можно закончить до Дня знаний, — завершаем. Где не успеваем — нужно организовать ученый процесс с учетом максимального удобства для учителей, детей и родителей. Но не надо прикрываться 1 сентября и делать брак», — заключил Бусаргин.

По информации минобразования Саратовской области, в этом году 1 сентября за парты сядут более 258 тыс. школьников и 38,5 тыс. студентов среднего профессионального образования.

ИА REGNUM ранее передавало, с 1 сентября 2022 года учебные заведения Саратовской области будут работать в обычном режиме. В региональные школы пойдут более 28 тыс. учеников первых классов. В последние три года количество первоклассников в регионе увеличивается на 2-2,5% ежегодно.

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