Саратов, 24 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В программу капитального ремонта вошли 19 школ Саратовской области. На полное обновление своей материально-технической базы учреждения получили до 120 млн рублей. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин 24 августа потребовал при ремонте школ отказаться от «штурмовщины».

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт школы

Он отметил, что именно качественный ремонт школ является приоритетным, не стоит пытаться завершить работы к наступлению нового учебного года.

«Прошу предотвратить на объектах темы, связанные со «штурмовщиной». Есть технологические процессы, которые должны быть соблюдены. Проанализируйте все школы. Там, где ремонт можно закончить до Дня знаний, — завершаем. Где не успеваем — нужно организовать ученый процесс с учетом максимального удобства для учителей, детей и родителей. Но не надо прикрываться 1 сентября и делать брак», — заключил Бусаргин.

По информации минобразования Саратовской области, в этом году 1 сентября за парты сядут более 258 тыс. школьников и 38,5 тыс. студентов среднего профессионального образования.

ИА REGNUM ранее передавало, с 1 сентября 2022 года учебные заведения Саратовской области будут работать в обычном режиме. В региональные школы пойдут более 28 тыс. учеников первых классов. В последние три года количество первоклассников в регионе увеличивается на 2-2,5% ежегодно.

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