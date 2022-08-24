Канберра, 24 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. 24 августа правительство Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, объявило о финансировании разработки новой вакцины против ящура и дерматита, передает телеканал Nine News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Вице-премьер штата Пол Тул заявил, что 5,7 миллиона долларов пойдут на разработку MRNA-вакцины против болезней.

Австралия в настоящее время избавлена от высококонтагиозного ящура, но остается в состоянии повышенной готовности после того, как вспышка в Индонезии распространилась на курортный остров Бали, куда ездят многие австралийцы.

Доступные сегодня вакцины изготавливаются с использованием самого вируса, а это означает, что зараженные животные все равно должны быть подвергнуты эвтаназии при контакте с вирусом.

«Разработка синтетической мРНК-вакцины против ящура будет ключом к тому, чтобы позволить Австралии подать заявку на статус страны, свободной от ящура, без необходимости уничтожать вакцинированных животных», — заявил Тул на конференции по биобезопасности.