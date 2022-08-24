Салехард, , 12:41 — REGNUM На Ямале пенсионеры могут получить компенсацию за отпуск на личном автомобиле. Об этом сообщает ресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Автомобиль «Запорожец» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Неработающим пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере, раз в два года возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Раньше льготу можно было получить только за путешествия железнодорожным, речным, морским, воздушным транспортом и на автобусах. Сейчас к перечню добавилось перемещение на автомобиле.

Компенсацию могут получить неработающие пенсионеры по возрасту или инвалидности, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях. Для этого необходимо обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда России. И там предоставить документы на автомобиль и чеки за топливо.