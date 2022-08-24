Кишинёв, , 18:16 — REGNUM Переговорный формат по Приднестровью не действует, а вице-премьер Молдавии Олег Серебрян лукавит. Об этом 24 августа ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Олег Серебрян Правительство Республики Молдова

«Переговорный формат и так не действует. Доводы Кишинева о том, что всему виной российская СВО на [территории б. УССР], не имеют оснований», — заявила эксперт.

Дело в том, что официальный переговорный формат бездействует с 2019 года, констатировала политолог.

Аргумент Олега Серебряна, что проблемой является то, как стороны конфликта видят территориальные границы ПМР, тоже является лукавством. Кишинев в принципе не допускает мысли о существовании ПМР и полностью следуют логике Закона № 173 от 2005 года об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), согласно которому Молдавия остается унитарным государством в границах 1990 года, пояснила Харитонова.

«Таким образом на этом этапе Кишинев лишь использует рвение Брюсселя насолить России, ради которого Европа четко не артикулирует невозможность вступления Молдавии в ЕС без урегулирования приднестровского конфликта. Очевидно и то, что Брюссель пока рассматривает интеграцию Молдавии в ЕС чисто гипотетически», — заключила эксперт.

Напомним, что вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил о нереалистических территориальных претензиях Приднестровья к Молдавии.