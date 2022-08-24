Эксперт: Молдавия в принципе не допускает мысли о существовании ПМР
Кишинёв, 24 августа, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Переговорный формат по Приднестровью не действует, а вице-премьер Молдавии Олег Серебрян лукавит. Об этом 24 августа ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.
«Переговорный формат и так не действует. Доводы Кишинева о том, что всему виной российская СВО на [территории б. УССР], не имеют оснований», — заявила эксперт.
Дело в том, что официальный переговорный формат бездействует с 2019 года, констатировала политолог.
Аргумент Олега Серебряна, что проблемой является то, как стороны конфликта видят территориальные границы ПМР, тоже является лукавством. Кишинев в принципе не допускает мысли о существовании ПМР и полностью следуют логике Закона № 173 от 2005 года об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), согласно которому Молдавия остается унитарным государством в границах 1990 года, пояснила Харитонова.
«Таким образом на этом этапе Кишинев лишь использует рвение Брюсселя насолить России, ради которого Европа четко не артикулирует невозможность вступления Молдавии в ЕС без урегулирования приднестровского конфликта. Очевидно и то, что Брюссель пока рассматривает интеграцию Молдавии в ЕС чисто гипотетически», — заключила эксперт.
Напомним, что вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил о нереалистических территориальных претензиях Приднестровья к Молдавии.