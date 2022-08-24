Канберра, 24 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Педагоги в штате Квинсленд (юго-восток Австралии) «в ужасе» от плана, согласно которому им будут сокращать зарплату, если они откажутся прививаться от COVID-19. Об этом 24 августа сообщил телеканал Nine News.

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Письмо, отправленное местным министерством образования, потрясло тысячи учителей, а секретарь Профессиональной ассоциации учителей Трейси Талли назвала это «возмутительным».

Она рассказала в интервью Nine News, что решение властей было принято не на медицинских основаниях, так как непривитых учителей по-прежнему будут пускать в классы. В зависимости от должности педагога, сокращение заработной платы может варьироваться от 500 до 3000 долларов.

«Эти учителя стояли на переднем крае пандемии с тех пор, как она началась, поэтому такое резкое обращение с ними абсолютно деморализует», — сказал Талли.