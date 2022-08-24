Лондон, , 12:39 — REGNUM Британский импорт товаров из России резко снизился вследствие экономических санкций, как следует из данных, опубликованным британским Управлением национальной статистики в среду 24 августа.

Флаг Великобритании

Импорт товаров из России в июне 2022 года составил 33 млн фунтов июне, что на 95% меньше, чем за тот же месяц предыдущего года. Это самый низкий показатель с момента начала наблюдений в январе 1997 года, по данным Управления национальной статистики.

Впервые в истории Британия не импортировала топливо из России.

Экспорт товаров из Великобритании в Россию также снизился, что тоже свидетельствует о влиянии санкций. В июне экспорт Великобритании в РФ упал на 67% по сравнению со среднемесячным показателем за год до февраля 2022 года.

Экспорт транспортного оборудования сократился на 91% за тот же период. Экспорт автомобилей из Великобритании в Россию полностью прекратился.

При этом экспорт химикатов, включая лекарственные препараты, не затронутые санкциями, в июне вырос на 2,3% по сравнению с допандемическим уровнем.

Читайте ранее в этом сюжете: Лондон и Киев начали переговоры по новому соглашению о цифровой торговле