Красногорск, , 12:39 — REGNUM На территории Подмосковья ожидается сильная жара. Об этом 24 августа жителей региона предупреждает Главное управление МЧС России по Московской области.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в период с 24 по 29 августа 2022 года. В это время температура воздуха может достигать 35 градусов.

В связи с этим ГУ МЧС Подмосковья выпустило ряд рекомендаций, как избежать негативных последствий для организма во время высоких температур. Например, ведомство советует носить светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, с головным убором.

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