Москва, , 12:39 — REGNUM В последние годы Всемирная торговая организация испытывает определенные трудности в работе ввиду разных подходов многочисленных участников и заинтересованных групп к развитию международной торговли и ее регулированию, поэтому эффективность отдельных функций организации снижается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил ведущий научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Пахомов.

Символика ВТО Enrique Mendizabal

«Однако в июне 2022 года состоялась 12-я министерская конференция ВТО, на которой были приняты решения по дальнейшему развитию организации, что продемонстрировало желание подавляющего числа участников договариваться и находить компромиссы в общих интересах. Альтернативы Всемирной торговой организации как уникального глобального института по регулированию международной торговли пока нет», — сказал Пахомов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Галина Бунич объяснила, почему может быть неизбежен закат ВТО.

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