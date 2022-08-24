Экономист Пахомов объяснил, почему снижается эффективность работы ВТО
Москва, 24 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В последние годы Всемирная торговая организация испытывает определенные трудности в работе ввиду разных подходов многочисленных участников и заинтересованных групп к развитию международной торговли и ее регулированию, поэтому эффективность отдельных функций организации снижается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил ведущий научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Пахомов.
«Однако в июне 2022 года состоялась 12-я министерская конференция ВТО, на которой были приняты решения по дальнейшему развитию организации, что продемонстрировало желание подавляющего числа участников договариваться и находить компромиссы в общих интересах. Альтернативы Всемирной торговой организации как уникального глобального института по регулированию международной торговли пока нет», — сказал Пахомов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Галина Бунич объяснила, почему может быть неизбежен закат ВТО.