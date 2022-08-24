Москва, 24 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. У властей РФ вызывают беспокойство лесные пожары в Рязанской области. Об этом в ходе совещания о ликвидации природных пожаров в отдельных регионах России заявил президент РФ Владимир Путин.

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«В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство», — сказал Путин.

Он поручил принять меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а также защитить от пожаров людей, природу и животный мир.