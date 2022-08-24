Стокгольм, , 12:50 — REGNUM Лидер Левых Нуши Дадгостар по-прежнему придерживается своего «абсолютного» требования войти в правительство Швеции под руководством Социал-демократов вместе с Зелёными и Центристами после сентябрьских выборов. Об этом она заявила 24 августа в эфире телеканала TV4.

Лидер «Левых» Нуши Дадгостар politik.in2pic.com

Журналисты напоминают, что ранее премьер-министр Швеции и лидер социал-демократов Магдалена Андерссон подчеркнула, что она предпочла бы возглавить правительство вместе с Либералами, а не с Левыми. Более того, Андерссон заявила, что Левые в её правительстве заседать не будут.

Похоже, что Дадгостар решила ответить на брошенную перчатку самым решительным образом.

«Это посылает сигнал избирателям о том, что, конечно, существует риск того, что мы снова получим правительство, которое начнёт работу с заключения Январского соглашения», — заявила лидер Левых, намекая на ситуацию после предыдущих выборов, когда на формирование правительства Швеции ушли рекордные 134 дня.

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