Москва, , 12:38 — REGNUM Природный пожар в Рязанской области полностью ликвидируют в течение одной-двух недель. О ситуации в регионе президенту РФ Владимиру Путину 24 августа доложил врио губернатора Павел Малков.

Павел Малков https://www.ryazangov.ru

Борьба с возгораниями ведётся в круглосуточном режиме. Погода остаётся крайне неблагоприятной для огнеборцев — сильные ветра, осадков не ожидается.

«Специалисты говорят, что если не появятся какие-то новые факторы, то пожар будет локализован в течение двух-трёх и ликвидирован в срок от одной до двух недель. Но в жизни стихия преподносит сюрпризы. Я сам лично не раз уже убедился в этом. Поэтому сейчас все службы делают свою работу по согласованному плану. И я лично нахожусь большую часть времени там на месте», — сказал руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, леса в Рязанской области горят с 18 августа, к ликвидации пожаров привлечено свыше девяти тысяч человек, работает порядка 20 единиц авиации.