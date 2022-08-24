Москва, 24 августа 2022, 12:38 — REGNUM Природный пожар в Рязанской области полностью ликвидируют в течение одной-двух недель. О ситуации в регионе президенту РФ Владимиру Путину 24 августа доложил врио губернатора Павел Малков.
Борьба с возгораниями ведётся в круглосуточном режиме. Погода остаётся крайне неблагоприятной для огнеборцев — сильные ветра, осадков не ожидается.
Как сообщало ИА REGNUM, леса в Рязанской области горят с 18 августа, к ликвидации пожаров привлечено свыше девяти тысяч человек, работает порядка 20 единиц авиации.