Курск, 24 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Итоги Всероссийского конкурса на концепцию создания мемориального комплекса «Курская битва» были подведены 23 августа, сообщила пресс-служба правительства Курской области.

Курская битва

Скульптурная композиция появится в Поныровском районе к 80-летию победы в Курской битве. По результатам голосования, которое проходило на сайте Российского военно-исторического общества, победила работа студии военных художников имени М. Б. Грекова. Всего в голосовании приняли участие 47 тыс. 190 человек.

Авторский коллектив доработал нереализованный проект скульптора Евгения Вучетича. Памятник задуман в виде двух клиньев, которые символизируют столкновение советской и германской армий.