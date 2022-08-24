Стокгольм, , 12:48 — REGNUM Партия Зелёных хочет, чтобы в Швеции было защищено больше лесов, что является совершенно неправильным путём, считают Христианские демократы. Об этом 24 августа сообщил телеканал SVT, в эфире которого на дебатах встретились лидер Зелёных Пер Болунд и лидер Христианских демократов Эбба Буш.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Нам нужно, чтобы леса были защищены на 30%», — заявил Болунд.

Политик считает, что естественные леса Швеции нуждаются в лучшей защите, и хочет, например, положить конец крупномасштабным сплошным рубкам.

«Это разрушает природу, что означает, что мы не можем, например, обеспечить рекреацию или биологическое разнообразие в лесу», — продолжил Болунд.

«Самая большая угроза лесам в Швеции заключается в том, что Зелёные и Центристы в течение последних восьми лет проводят политику, которая усложняет владение лесными массивами для более чем 300 000 шведских лесоводов», — парировала Буш.

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