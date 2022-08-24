Нью-Дели, , 12:36 — REGNUM Всеиндийская футбольная федерация (AIFF) написала письмо в Международной федерацию футбола (ФИФА), в котором попросила восстановить членство в организации. Об этом 24 августа сообщает пресс‑служба федерации.

Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе Marcello Casal Jr

«Мы просим ФИФА и бюро совета изменить свое решение о приостановке членства нашей федерации, так как поставленные условия выполнены», — говорится в письме AIFF.

Отмечается, что AIFF просит принять соответствующий приказ как можно скорее, чтобы продолжить беспрепятственное развитие футбола в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа бюро совета ФИФА приостановило членство AIFF из‑за неправомерного влияния третьих лиц на федерацию.

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