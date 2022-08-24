Тбилиси, , 12:36 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии, анонсировавшие массовые акции осенью, не смогут устроить беспорядки, так как лишились основных людских ресурсов. Об этом заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

«Оппозиция абсолютно лишена ресурсов и обнулена. У этого есть одна простая причина — общественность увидела их настоящее лицо и чаяния. В том числе, в отношении войны», — сказал Кобахидзе.

Он также заявил, что общественность увидела «предательство» партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Политик уверен, что народ не пойдёт за этой политсилой.

Напомним, ЕНД и ряд оппозиционных партий упрекают правительство в Грузии в отказе передавать киевскому режиму оружие, отправлять наёмников и вводить санкции против России. На это представители руководства страны и «Мечты» обвиняют «радикальную» оппозицию в стремлении втянуть Грузию в вооружённый конфликт с РФ.