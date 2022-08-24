Оренбург, 24 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области, чтобы подготовить сына-первоклассника к школе, родителям необходимо 22 314,61 рубля. Сборы девочки обойдутся дороже — в 25 245,08 рубля. Такую информацию опубликовал Оренбургстат.

Icrc.org Школьный набор

Набор первоклассника включает основные предметы одежды, обуви, а также школьные и канцелярские принадлежности.

Средняя цена платья или сарафана из полушерстяных, смесовых тканей для школьницы в июле 2022 года составила 1729,32 рубля. Блузка стоит в пределах 1236,40 рубля. Брюки из полушерстяных тканей и верхняя сорочка для мальчика школьного возраста обойдется в 2773,94 рубля. Спортивный костюм стоит 1816,31 рубля.

Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста можно купить за 2166,93 рубля за пару, туфли детские летние (сандалеты) — за 1350,09, кроссовки– за 1689,03 рубля. Из школьных принадлежностей самым дорогим стал рюкзак. Он обойдется в 2792,15 рубля. Тетрадь школьная стоит 9,81 рубля, альбом для рисования (40 листов) — 99,92 рубля, чернографитный карандаш – 17,88 рубля, авторучка - 21,87рубля, набор фломастеров – 149,31 рубля.

В целом траты на набор для девочек составят 26 245,08 рубля, из которых 19 999,56 рубля уйдут на покупку одежды и обуви. Набор для мальчиков потребует расходов в сумме 22 314,61 рубля, из них 16 069,09 рубля — стоимость одежды и обуви.