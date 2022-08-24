Нью-Йорк, США, 24 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Нью-Йорке, где в 1970 году венесуэлка Тина Рамирес основала танцевальную труппу Ballet Hispánico, будет названа улица в её честь. Об этом пишет агентство EFE.

Нью-Йорк

Торжественное открытие улицы «Ballet Hispanico Way» состоится 2 октября на Западной 89-й улице на Манхэттене, в Верхнем Вест-Сайде.

Церемония открытия улицы станет частью празднования Месяца испаноязычного наследия с 15 сентября по 15 октября 2022 года.