Москва, , 12:34 — REGNUM Сегодня, 24 августа, президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросу ликвидации природных пожаров на территориях отдельных регионов России, сообщается на сайте Кремля.

Лесной пожар

Путин отметил, что аномально жаркая погода в России и во многих странах привела к крупнейшим природным пожарам. В целом по стране на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем годом ранее, — в 2,8 раза.

Но непростая ситуация складывается в ряде субъектов РФ. Путин поручил руководству регионов и МЧС взять ситуацию на особый контроль. А на федеральном и на региональном, муниципальном уровнях принять все неотложные меры по ликвидации лесных пожаров и защите людей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами.

Читайте подробнее: Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами