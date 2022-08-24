Стокгольм, , 12:46 — REGNUM Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон допускает, что в будущем правительстве страны могут сидеть Либералы. Однако дверь для Левых она по-прежнему держит закрытой. Об этом лидер Социал-демократов заявила в эфире телеканала SVT в ночь на 24 августа.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

«Не то, чтобы я так надеюсь на это», — сказала Андерссон.

Если Магдалена Андерссон останется премьер-министром Швеции после выборов в риксдаг этой осенью, она может допускает формирование кабинета министров, куда войдут не только Социал-демократы и Либералы, но и Центристы, а также Зелёные.

На вопрос, думает ли она, что сможет вернуть Либералов, которые теперь снова находятся в правой правительственной альтернативе, Андерссон ответила следующее:

«Расчёт основан на том, что Либералы возвращаются к одной из тех вещей, которые для них исторически были путеводной звездой в деле отстаивания либеральных ценностей и противостояния нацизму и фашизму».