Канберра, 24 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Согласно новому отчёту кампании BuyersBuyers, инвесторы по всей Австралии активно пользуются спадом цен на рынке жилья и скупают рентабельную недвижимость для её последующей продажи. Об этом 24 августа сообщил телеканал Nine News.

Trentino Priori Аделаида, Австралия

Наибольшее число таких сделок зафиксировано, если верить отчёту, в юго-восточном Квинсленде и прибрежных пригородах Аделаиды.

Объясняется, что инвесторы скупают дома по сниженным ценам с целью их перепродажи по более высоким. Более того, сделки совершаются в быстрорастущих районах, что ещё раз доказывает целесообразность покупок.

Особенно эти причины актуальны для штата Квинсленд. Десятки тысяч жителей Австралии собрались и покинули штаты Новый Южный Уэльс и Викторию с тех пор, как пандемия коронавируса обрушилась на оба штата. Квинсленд, наоборот, прирос новыми жителями из-за политики местных властей во время локдаунов.