Грозный, 24 августа 2022, 12:32 — REGNUM В Чечне стали новоселами 98 семей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Передача ключей состоялась 23 августа в рамках торжественных мероприятий по случаю 71-й годовщины со дня рождения первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Из 98 домов 71 был построен на средства Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне 23 августа прошли масштабные благотворительные акции, материальную помощь получили 1300 жителей региона, жертвенное мясо было роздано сотрудникам грозненских муниципальных унитарных предприятий «Сурсад» и «Зеленстрой».