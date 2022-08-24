Грозный, 24 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Чечне стали новоселами 98 семей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Передача ключей состоялась 23 августа в рамках торжественных мероприятий по случаю 71-й годовщины со дня рождения первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Из 98 домов 71 был построен на средства Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

Светлана Шаповалова Жилье

«98 нуждающихся семей стали обладателями новых домов. В одном только Гудермесском районе крышу над головой обрели 49 малоимущих и многодетных семей. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял на себя обязательства по строительству 71 дома, оставшиеся 27 были возведены в рамках государственной программы Минстроя по переселению семей из оползневых районов и аварийного жилья», — написал глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне 23 августа прошли масштабные благотворительные акции, материальную помощь получили 1300 жителей региона, жертвенное мясо было роздано сотрудникам грозненских муниципальных унитарных предприятий «Сурсад» и «Зеленстрой».