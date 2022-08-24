Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Автопроизводители Hyundai Motor America и Kia America отзовут с рынка США 280 тыс. автомобилей из соображений безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства транспорта США.

Hyundai Palisade «Хендэ Мотор СНГ»

Сообщается, что отзыву подлежат 245 030 внедорожников Hyundai Palisade 2020–2022 года выпуска, а также 36 417 внедорожников Kia Telluride 2020–2022 года выпуска.

«Дополнительное тягово-сцепное устройство, продаваемое через дилерские центры, может позволить влаге попасть в модуль жгута проводов, что приведет к короткому замыканию, — заявили в министерстве. — В некоторых случаях короткое замыкание может вызвать возгорание автомобиля во время движения или при стоянке и выключении».

В министерстве отметили, что в стране не было зарегистрировано ни одного случая возгорания.