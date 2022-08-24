Канберра, , 12:33 — REGNUM В некоторых штатах Австралии этой осенью может ожидаться повышенная опасность лесных пожаров. Если риск пожаров в одних штатах оценивается как низкий, то другим регионам необходимо подготовиться к растущему количеству неконтролируемых возгораний. Об этом 24 августа сообщил телеканал Nine News.

Карта Австралии с подписями штатов St. Johann

Национальный совет Австралии по пожарным и аварийным службам обнародовал свой прогноз относительно того, каким штатам и территориям следует подготовится прежде всего. Наиболее остро ситуация, как ожидается, будет обстоять в Западной Австралии и Северной территории.

В Австралийской столичной территории и Квинсленде риск пожаров оценивается как ниже среднего.

Обычные среднесрочные риски сохранятся в таких штатах, как Новый Южный Уэльс, Виктория, Южная Австралия и Тасмания.